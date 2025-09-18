Речь идет о Таврическом районе

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Число подтопленных из-за обильных дождей участков в Таврическом районе Омской области сократилось до пяти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков. Таврический муниципальный район, рабочий поселок Таврическое: [подтоплены] один частный жилой дом и пять приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Администрация проводит работы по водоотведению, откачке воды, а также очистке ливневых стоков. В готовности 11 пунктов временного размещения, жителей в них нет. Жизнеобеспечение поселка не нарушено.

В августе в поселке Таврическое был введен режим ЧС из-за подтоплений домов и участков.