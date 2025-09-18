Как сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь, в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле, пожар ликвидировали на площади 800 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в восьми муниципалитетах Ростовской области. Пострадавших нет, возникшее на площади 800 кв. м возгорание травы ликвидировано, сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. На место выехали оперативные расчеты. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - написал он.

Слюсарь отметил, что последствия на земле уточняются.