ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Селевые потоки сошли в районе водохранилища на Сахалине, оставив без снабжения питьевой водой город Александровск-Сахалинский. Об этом сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.

"В результате прохождения циклона и обильных осадков в районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города. Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других - в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой", - написал мэр на странице в "ВКонтакте".

Антонюк сообщил, что идет ликвидация последствий стихийного бедствия. Специалисты предпринимают экстренные меры для восстановления нормального водоснабжения. Работа идет по нескольким направлениям. В частности, прорабатывается маршрут для продвижения техники к месту схода селя в реку, что позволит оперативно начать расчистку, рассматривается возможность установки мощного водяного насоса для очистки ложа водохранилища от иловых и глинистых отложений.

"Решается вопрос о полной замене фильтрационного оборудования на очистных сооружениях для восстановления эффективной очистки воды. <...> После завершения очистки водохранилища и восстановления работы очистных сооружений планируется проведение очистки резервуаров чистой воды (РЧВ) и всей водопроводной системы города, так как в результате всех этих мероприятий полностью загрязнены все сети", - написал мэр.

Для жителей организован подвоз воды.

В городе проживают около 9 тыс. человек.