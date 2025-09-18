В Петербурге предотвратили убийство главы предприятия ОПК агентами Украины

Сотрудники ФСБ задержали троих человек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность агентурной сети украинских спецслужб, готовившей взрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержаны две молодые женщины и юноша.

"Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г. р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства (СВУ)", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по указанию куратора из украинской террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, двое задержанных вели наблюдение за предполагаемой жертвой, провели разведку по месту его жительства и через тайник, оборудованный на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство. Исполнитель, забрав СВУ, переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан.

"В ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта и сотрудничестве с противником посредством мессенджера Telegram", - сообщили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, в рамках которых они заключены под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ, по совокупности которых им грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий, отметили в ЦОС. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников там призвали российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомцами.