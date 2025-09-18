Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Два частных дома повреждены в Красноармейском районе Волгограда в результате массированной атаки украинских БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях", - сообщил губернатор, его слова передает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Волгоградской областью за ночь средства ПВО сбили 11 БПЛА ВСУ.