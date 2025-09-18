Как отметили в пресс-службе регионального УФСБ, 23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями запрещенной в РФ украинской организации для участия в деятельности, направленной против безопасности России

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники органов безопасности не допустили совершения государственной измены жителем Новосибирска. Ему объявлено официальное предостережение, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

Установлено, что 23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской организации "Русский добровольческий корпус" (РДК, признана террористической, запрещена в РФ) для участия в деятельности, направленной против безопасности России. Кроме того, он посещал тематические ресурсы украинских военизированных объединений для поиска информации об оказании помощи Вооруженным силам Украины.

"С учетом наличия в деятельности указанного гражданина условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий", - сообщили в УФСБ России по Новосибирской области. В случае повторного их совершения молодой человек понесет уголовное наказание.