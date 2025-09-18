В горном штате Уттаракханд могут быть заблокированы 2,5 тыс. человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты следят за развитием событий в горном штате Уттаракханд, где после сильных ливней и схода селей могут быть заблокированы 2,5 тыс. человек, сведений о россиянах в зоне бедствия нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Индии.

"В штате Уттаракханд произошел сход селевого потока на шоссе Дехрадун - Массури. Второй населенный пункт отрезан от внешнего мира. Данный регион является популярным среди местных и иностранных туристов, по предварительным данным, около 2,5 тыс. приехавших могут быть отрезаны от внешнего мира", - сказали в российской дипмиссии.

"Сведений о россиянах в зоне бедствия нет, выясняем детали у индийской стороны. Следим за развитием событий, находимся на связи с гражданскими властями, полицией и больницами", - подчеркнули в посольстве РФ.

Ранее индийская газета Business Standard сообщила, что около 2,5 тыс. туристов оказались заблокированы в городе Массури в округе Дехрадун в северном индийском штате Уттаракханд после сильных дождей и схода селевых потоков. Из-за непогоды остается закрытой главная дорога из Дехрадуна в популярный горный курорт. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре региона. Повреждены более десяти дорог и мостов. Полиция призвала отдыхающих не покидать отели и временно воздержаться от передвижений. В округе Чамоли в Уттаракханде пропали без вести не менее 10 человек.