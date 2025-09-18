Самыми востребованными зарубежными направлениями у пассажиров Кольцово за лето стали Анталья, Стамбул, Шарм-эш-Шейх и Душанбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил свыше 2,5 млн пассажиров за три летних месяца, этот показатель на 4,4% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

"Свыше 2,5 млн пассажиров отправились в путешествие из Кольцово летом. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва (556 тыс. человек), Сочи (более 300 тыс. человек) и Санкт-Петербург (более 200 тыс. человек). Отмечается, что с момента открытия аэропорта в Геленджике по этому направлению с 5 августа из Екатеринбурга вылетело более 3,7 тыс. человек.

Самыми востребованными зарубежными направлениями у пассажиров Кольцово за лето стали Анталья (более 300 тыс. человек), Стамбул, Шарм-эш-Шейх и Душанбе (везде более 32 тыс. человек). "За летний период пассажирские самолеты совершили 9,1 тысячи вылетов из аэропорта Екатеринбурга", - отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты регионов".