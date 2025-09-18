18 сентября, 09:09
Статья
Военная операция на Украине

Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе атаки БПЛА в Красноармейском районе Волгограда получили повреждения два частных дома. В Красносулинском районе Ростовской области загорелась сухая трава в поле.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 23 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 - над Волгоградской областью, 5 - над Курской областью, 3 - над Республикой Крым, а также 1 над Белгородской областью.

Последствия

  • Два частных дома получили повреждения в Красноармейском районе Волгограда в результате массированной атаки украинских БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
  • Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в восьми муниципалитетах Ростовской области, сообщил и. о. губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
  • В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. На место выехали оперативные расчеты. Пожар ликвидировали на площади 800 кв. м.
  • Слюсарь отметил, что последствия налета уточняются.

Работа аэропортов

 
Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине