Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе атаки БПЛА в Красноармейском районе Волгограда получили повреждения два частных дома. В Красносулинском районе Ростовской области загорелась сухая трава в поле.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 23 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 - над Волгоградской областью, 5 - над Курской областью, 3 - над Республикой Крым, а также 1 над Белгородской областью.
Последствия
- Два частных дома получили повреждения в Красноармейском районе Волгограда в результате массированной атаки украинских БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в восьми муниципалитетах Ростовской области, сообщил и. о. губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
- В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. На место выехали оперативные расчеты. Пожар ликвидировали на площади 800 кв. м.
- Слюсарь отметил, что последствия налета уточняются.
Работа аэропортов
- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Саратова и Самары.