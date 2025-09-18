Площадь загрязнения составила более 35 тыс. кв. м

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора выявили загрязнение акватории реки в Астрахани нефтепродуктами на площади более 35 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Загрязнение выявлено на реке Кривая Болда в Астрахани.

"Осуществлены отборы проб природной воды на предмет наличия загрязняющих веществ. Площадь загрязнения акватории водного объекта нефтепродуктами составила 35 258 кв. м", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления выявляют источник загрязнения, а также устанавливают сумму ущерба окружающей среде.