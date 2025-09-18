Также было выпущено более 50 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 110 БПЛА, а также было выпущено более 50 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Майский, Малиновка, Октябрьский и Северный, селам Бессоновка, Нечаевка, Новая Деревня, Петровка, Старая Нелидовка, Устинка, Черемошное и хутору Церковный совершены атаки 14 беспилотников, 9 из которых сбиты. В поселке Северный в результате детонации БПЛА на территории предприятия мужчина получил баротравму. Лечение продолжает в амбулаторных условиях", - написал глава региона.

По Белгороду ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников, пострадали пять человек. "Количество пострадавших увеличилось до пяти. Поздно вечером еще две женщины обратились в больницу. Всем оказана медицинская помощь, лечение продолжают амбулаторно. Повреждены здание правительства Белгородской области и 5 автомобилей", - сообщил Гладков.

Валуйский округ ВСУ атаковали с помощью трех БПЛА, Грайворонский - с помощью шести беспилотников и 28 боеприпасов. По населенным пунктам Краснояружского района выпустили 21 беспилотник и 26 боеприпасов.

Прохоровский район атаковал один беспилотник, без последствий. По Шебекинскому округу ВСУ нанесли удары с помощью 68 БПЛА, 61 из которых подавили, есть пострадавший и погибший. "В городе Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль один человек погиб, а другой получил ранения. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу", - рассказал губернатор региона.

По Яковлевскому округу ВСУ выпустили два беспилотника.