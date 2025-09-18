Жертв среди мирных жителей нет

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в ночь на четверг атаковали тыловые города ЛНР при помощи порядка 10 БПЛА. Силы ПВО уничтожили беспилотники, жертв нет, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Этой ночью ЛНР атаковали порядка 10 БПЛА противника. Зафиксированы удары беспилотников по заброшенным промзонам и жилым кварталам в Ровеньках, Первомайске, Краснодоне и пригороде Кировска", - говорится в сообщении.

В региональном кабмине подчеркнули, что благодаря уничтожению целей системами ПВО жертв среди мирных жителей нет. В местах детонации боеприпасов ударных БПЛА работают следственные органы.

В свою очередь глава Первомайска Сергей Колягин в телеграм-канале сообщил, что в Первомайске украинские войска ударили по территории бывшего промобъекта, находящегося в центральном районе города, в результате чего начался пожар. Силы МЧС России ликвидировали возгорание. По его словам, в отдельных частях Первомайска после ночной атаки БПЛА ВСУ наблюдаются перебои с электроснабжением, энергетики работают над восстановлением подачи электричества.