СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Единственная дорога, ведущая к микрорайону вокруг Казачьей бухты в юго-западной части Севастополя, оказалась подтоплена из-за сильных дождей в ночь на 18 сентября. В других частях города точечно фиксируются протечки в домах, отключения электричества и упавшие деревья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Сильный дождь в Севастополе начался ночью с 17 на 18 сентября и продолжается до сих пор. Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало, что ожидаются дождь, временами сильный, гроза, а также сильный северо-западный ветер от 17 до 22 м/с.

"Провел планерку по устранению последствий непогоды. По моему поручению создан совместный оперативный штаб "Севавтодора" и департамента городского хозяйства. В связи с затоплением Казачинского шоссе троллейбусы №10к меняют схему движения и будут двигаться до остановки "Камышовая бухта" без заезда в микрорайон Казачьей бухты. "Севавтодор" убирает наносы грунта на 64-м километре дороги "Севастополь - Ялта", - написал Развожаев.

Он добавил, что около центрального ЗАГСа дерево упало на дорогу, жители четырех домов на улице Лиговской обратились с заявками по поводу протекания крыши, в доме на Большой Морской, 32 в центре города образовалась течь, которую уже ликвидируют специалисты, в крупном спальном районе около дома на проспекте Генерала Острякова, 84 на газон упало дерево. Как уточнили ТАСС в диспетчерской "Севэнерго", по данному адресу и в районах частного сектора зафиксированы локальные отключения электричества.

По данным губернатора, в Казачьей бухте на улице Братьев Манганари вечером произошла авария на водоводе, к которому подключен жилой комплекс. "Специалисты работали всю ночь, им потребуется еще около четырех часов, чтобы полностью ликвидировать проблему", - пояснил он.

Глава региона подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности. "По информации МЧС, после обеда в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более (это почти месячная норма для сентября в нашем городе)", - отметил Развожаев.