Идет эвакуация экипажа, уточняет телеканал TRT

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Сухогруз Rapid под флагом Танзании сел на мель у побережья Турции. По данным сервиса Marinetraffic, судно шло из турецкого порта Бартын в украинский Черноморск.

Как сообщает телеканал TRT, 81-метровое судно село на мель у побережья провинции Коджаэли из-за шторма. На борту находились семь членов экипажа. Властями было принято решение провести эвакуацию вертолетами, поскольку из-за волн спасательные катера береговой охраны не могут безопасно подойти к судну. На данный момент с борта сухогруза на сушу доставлены четыре моряка. Эвакуация остальных продолжается.

Информация о возможном загрязнении из-за инцидента пока не поступала.