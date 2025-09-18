Для жителей осуществляется подвоз воды

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Город Александровск-Сахалинский на Сахалине переключат на резервную ветку водоснабжения после схода трех селей в районе водохранилища, что привело к нарушению в подаче питьевой воды населению. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

"Сегодня запланированы работы по переключению на резервную ветку водоснабжения. С начала промоют сети, загрязненные илом и грязью, а после начнут подачу потребителям. Параллельно с этим решается вопрос о полной замене фильтрационного оборудования на очистных сооружениях для восстановления эффективной очистки воды. После завершения очистки водохранилища и восстановления работы очистных сооружений будет проведена очистка резервуаров чистой воды", - рассказали в министерстве.

Сейчас для жителей осуществляется подвоз воды.

В районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация природного характера. Во время циклона сошло три селевых потока, один из них сошел непосредственно в реку, а два других - в ложе водохранилища, что привело к критическому загрязнению воды. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб очистным сооружениям Александровск-Сахалинского, полностью выведены из строя фильтрационные механизмы. Места схода селей определены. С дрона оценен масштаб загрязнения. Для ликвидации последствий на место будет направлена спецтехника.

В городе проживают около 9 тыс. человек.