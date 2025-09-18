В здании произошло возгорание

ВЛАДИМИР, 18 сентября. /ТАСС/. Возгорание на площади 150 кв. м произошло в школе №3 города Киржач Владимирской области. Из здания эвакуированы около 450 человек, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании кровли средней школы №3 по адресу: г. Киржач, ул. Чехова, д. 10А поступило в 10:47. <...> В 11:06 сотрудники МЧС России локализовали пламя на площади 150 кв. м. Из здания эвакуированы 450 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к тушению привлечены 32 человека, 10 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано. Горел утеплитель кровли. Пострадавших нет", - пояснили в ведомстве.

Позже в пресс-службе сообщили, что предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ на кровле.