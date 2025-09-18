Речь идет о Рамазане Падиеве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд оставил в силе заключение под стражей Рамазана Падиева, обвиняемого в соучастии в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей Падиева Р. Б. до 17 ноября 2025 года оставить без изменений, ходатайство защиты об изменении меры пресечения на иную - оставить без удовлетворения", - сказано в судебном решении.

По данным следствия, организатор убийства генерала Кириллова обратился к Батухану Точиеву с просьбой подыскать для его родственника Ахмаджона Курбонова жилье. Точиев ранее с Курбоновым не был знаком. В интернете Точиев нашел подходящее жилье, получил от куратора денежные средства для оплаты и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать Курбонову ключи. Точиев познакомился с куратором, выходцем из Средней Азии, в 2022 году в колонии общего режима, когда отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали приятельские отношения.