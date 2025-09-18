Двое пострадавших находятся в реанимации

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Пятеро мужчин задержаны в Воронеже по подозрению в покушении на убийство нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"17 сентября в ночное время в областном центре на проспекте Революции у дома № 44 из хулиганских побуждений пятеро жителей города Воронежа в возрасте от 20 до 30 лет причинили четырем местным жителям множественные телесные повреждения по различным частям тела, с которыми они были доставлены в медицинское учреждение. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния злоумышленники задержаны", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Пресс-служба СК добавляет, что в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших в возрасте от 35 до 38 лет, из них двое мужчин в настоящий момент находятся в реанимации. Четвертой жертве нападения госпитализация не потребовалась. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По уголовному делу ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательной базы, добавили в пресс-службе СК.