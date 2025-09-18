Россияне не пострадали при стрельбе в Анталье

В генконсульстве РФ отметили, что получившая ранение гражданка Германии российского гражданства не имеет

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские туристы не пострадали при стрельбе в районе Манавгат в Анталье. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в этом курортном городе в связи с появившейся в турецкой прессе информацией о ранении россиянки.

"Пострадавших российских граждан в результате инцидента со стрельбой, произошедшего 9 сентября 2025 года в Манавгате, нет. Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет", - сообщили дипломаты.

Как ранее сообщала газета Sabah, инцидент произошел вечером в популярном среди туристов районе. Двое неизвестных в масках подъехали на мотоцикле к одному из магазинов, в которых продается обувь и сумки. Они открыли огонь по двум лицам, сидевшим перед торговой точкой. Газета утверждала, что "российская туристка Татьяна Рупперт С., проходившая мимо магазина в момент нападения, получила ранение в ногу".