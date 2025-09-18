Подсудимая присваивала завышенные премии сотрудников, на которые купила квартиру в Турции

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-заместителя начальника военного санатория в Крыму осуждена на один год за то, что присваивала себе завышенные премии сотрудников, на которые смогла купить элитную квартиру в Аланье, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Вступил в силу приговор суда в отношении бывшего заместителя начальника ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий имени Н. И. Пирогова" Шараповой Елены, которая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования трех уголовных дел, возбужденных военно-следственными органами, установлено, что подсудимая незаконно завышала премии своим подчиненным, а затем под угрозой увольнения заставляла их обналичивать и передавать ей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что незаконные действия женщины пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Черноморскому флоту. Кроме того, выяснилось, что во время работы в санатории Шарапова купила элитную квартиру в городе Аланья (Турция) стоимостью более 19 млн рублей и парковочное место стоимостью более 600 тыс. рублей.

"Сакским районным судом Республики Крым Елена Шарапова признана виновной <...> и приговорена к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, по исковому заявлению военной прокуратуры Черноморского флота имущество, приобретенное в Турции на неподтвержденные доходы, обращено в доход государства. Приговор вступил в законную силу", - добавили в УФСБ.

Действия женщины квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).