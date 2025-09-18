Они обвиняются в насильственном захвате власти и других преступлениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Гособвинение запросило для 18 участников националистического батальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), обвиняемых в насильственном захвате власти и других преступлениях, сроки от 20 до 24 лет лишения свободы в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде, сообщил ТАСС представитель суда.

"Прокурор попросил для подсудимых от 20 до 24 лет лишения свободы, с отбыванием первых 6 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

Фигурантам дела вменяются несколько статей, в том числе насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

Большинство подсудимых в период с 2019 по 2022 год прошли обучение в учебном центре Вооруженных сил Украины "Яворовский полигон" в селе Старичи Львовской области. После обучения они вступили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", где каждый исполнял свою роль, в том числе они вели слежку за военнослужащими ДНР, передавали информацию командованию, а также участвовали в боевых действиях в Тельмановском районе ДНР и населенном пункте Крымское в ЛНР, использовали автоматы и противотанковые гранатометы. Некоторые из подсудимых, по версии следствия, уже имели опыт участия в боевых действиях на стороне Украины до вступления в нацбатальон.

На скамье подсудимых в том числе две женщины, которые оказывали медпомощь раненым бойцам батальона.

Большинство подсудимых были задержаны в феврале - апреле 2022 года военнослужащими союзных сил Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.