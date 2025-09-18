Согласно материалам суда, в деле четыре эпизода взяточничества

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский не признал вину в получении четырех взяток, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Нет, ваша честь", - сказал Самбурский, отвечая на вопрос судьи о согласии с содержанием обвинения по всем четырем преступлениям.

Согласно материалам суда, в деле четыре эпизода взяточничества. Один из них состоял в получении в пользование родственниками Самбурского автомобиля Lexus. За взятки экс-министр обеспечивал беспрепятственное пребывание взяткодателей в занимаемых должностях, а также общее покровительство и попустительство по службе, заявил гособвинитель.

1 июля 2024 года, будучи губернатором Оренбургской области, Денис Паслер освободил Самбурского от должности министра природных ресурсов, которую тот занимал с 30 декабря 2019 года. Отмечалось, что причиной отставки стали низкие темпы решения поставленных задач. 4 августа 2024 года Ленинский районный суд Оренбурга отправил экс-министра под стражу по обвинению в получении взяток, в январе 2025 года он был переведен под домашний арест.