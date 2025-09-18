В Заводовке пострадал 73-летний мужчина

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в Заводовке Горностаевского муниципального округа Херсонской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за агрессии киевского режима пострадал один человек. В Заводовке осколочные ранения получил 73-летний мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Брилевке Алешкинского округа беспилотник атаковал храм святого великомученика Димитрия Солунского, повреждены фасады, окна и ограда. В Новой Каховке и Коробках Каховского округа в результате попадания БПЛА повреждены многоквартирные жилые дома.

"Помимо этого, враг обстрелял [такие населенные пункты, как] Алешки, Великая Лепетиха, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Каховка, Каиры, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка и Днепряны", - перечислил он.