Дети сняли инцидент на видео

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстниками за школой в Каменске-Уральском Свердловской области, дети сняли инцидент на видео. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором видно, как группа подростков избивала мальчика. Школьники оскорбляли, били ногами и руками лежащего на земле подростка.

"Пользователи соцсетей сообщили, что в городе Каменске-Уральском подростки избили сверстника на площадке за территорией школы после уроков. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.