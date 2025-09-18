Подросток совершил поджог двух релейных шкафов и скрылся

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Второй факт совершения подростком теракта на железной дороге выявлен в ходе расследования уголовного дела в Архангельской области, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следственные органы ведомства ведут расследование уголовного дела по обвинению двух подростков в поджоге объектов транспортной инфраструктуры. "Следствием установлено, что 16-летний житель Архангельской области в переписке с представителем украинских спецслужб согласился на предложение совершить действия по повреждению объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Подросток 28 августа 2025 года, находясь в Коношском муниципальном округе Архангельской области на участке местности на 703-м км железнодорожного перегона станции Ерцево - Коноша-1 Северной железной дороги, совершил поджог двух релейных шкафов и скрылся. Его действия квалифицированы следствием по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 августа подросток со сверстником также совершил поджог на железнодорожной станции Коноша-1. Следователями Западного МСУТ СК России продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.