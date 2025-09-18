На Украине поезда следуют с задержками из-за повреждения ж/д объектов

Масштабные задержки поездов наблюдаются уже вторые сутки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Поезда международных и внутренних маршрутов на Украине следуют с задержками в несколько часов, больше всего опаздывают поезда из Польши - более шести часов, следует из данных на сайте компании "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

Как видно на табло, задержки наблюдаются у ряда рейсов, в частности Перемышль - Киев, Харьков - Львов, Изюм - Львов, Кропивницкий - Ясиня, а также рейсы из польского Перемышля в подконтрольный Киеву город Запорожье, из Краматорска на подконтрольной Киеву части ДНР в подконтрольный Киеву город Херсон и другие. Задержки составляют от часа до шести часов.

Масштабные задержки поездов наблюдаются на Украине уже вторые сутки. Как отмечают украинские СМИ, они связаны с повреждением железнодорожной инфраструктуры в стране.

Минобороны РФ 17 сентября сообщило, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.