Его стоимость составляет более 150 млн рублей

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Уфе наложил арест на имущество троих фигурантов уголовного дела о хищениях в АО "Башкиравтодор" стоимостью более 150 млн рублей. В четверг состоялись прения сторон, гособвинитель запросил обвиняемым лишение свободы на сроки от 4,5 до 17 лет и штрафы до 101 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Государственный обвинитель предложил суду назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 17 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафом в размере 1,5 млн рублей и 101 млн рублей, а также лишить двоих фигурантов права занимать руководящие должности на 3 года и 8 лет. На имущество подсудимых стоимостью более 150 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании причиненного ущерба на сумму свыше 152 млн рублей. Как сообщили в Кировском районном суде, следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 сентября.

По версии следствия, в 2021-2022 годах генеральный директор АО "Башкиравтодор", директор ООО "КИВИ" и его заместитель похитили более 152 млн рублей на договорах по перевозке строительных материалов, которые фактически не исполнялись. Для этого они использовали являвшееся субподрядчиком "Башкиравтодора" ООО "КИВИ", эпизоды преступлений связаны с крупными проектами - реконструкция трассы Бирск - Тастуба - Сатка и улицы Пугачева в Уфе.

Также в деле есть эпизод с дачей взятки в размере 5 млн рублей бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии за содействие в обеспечении первоочередных платежей в адрес ООО "Киви" со стороны "Башкиравтодора". Уголовное дело в отношении бывшего министра было прекращено в апреле 2025 года в связи с его смертью.