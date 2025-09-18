Также повреждены остекление и фасад здания

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на здание административного предприятия в селе Никольское Белгородского района. Мирная жительница получила баротравму, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Никольское Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по административному зданию предприятия. Пострадала мирная жительница. Проходившая рядом женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Лечение пострадавшая продолжит в стационаре", - написал глава региона.

Гладков уточнил, что от атаки беспилотника ВСУ также повреждены остекление и фасад здания, посечены два легковых автомобиля.