Свою вину в совершении преступлений мужчина не признал

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Жителя Красновишерского округа Пермского края приговорили к 17 годам в колонии строгого режима за насилие над детьми, изготовление и распространение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего жителя Красновишерского муниципального района Пермского края. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, с использованием беспомощного состояния потерпевших (ч. 5 ст. 132 УК РФ,) развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ), использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и незаконном распространении порнографических материалов в сети Интернет (ч. 3 ст. 242 УК РФ). <...> Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в следственном управлении СК РФ.

По данным следствия и суда, с 2022 по 2024 год мужчина знакомился в одной из социальных сетей с несовершеннолетними девочками. В ходе переписки он понуждал их к совершению действий сексуального характера, при этом просил присылать ему свои фотографии интимного содержания. В ответ он также направлял несовершеннолетним интимные фотографии и порнографические материалы.

Приговор пока не вступил в законную силу.