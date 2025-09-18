Еще одного отправили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Двое обвиняемых в вымогательстве денег у несовершеннолетнего заключены под стражу по решению суда в Челябинске, еще один отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Фигуранты обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). По версии следствия, они потребовали от 16-летнего подростка передать им 130 тыс. рублей в установленный ими срок. При этом потерпевшему было нанесено не менее пяти ударов битой, а один из обвиняемых выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета и дважды ударил по лицу. Потерпевший был вынужден согласиться и передал им деньги.

"В настоящее время по ходатайству следователя СК в отношении 18- и 22-летнего фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьего обвиняемого, с учетом состояния здоровья, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сообщении.

Следователи продолжают следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.