В Латвии вновь задержали выступившего в защиту русского языка депутата Росликова

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Латвийские правоохранительные органы вновь задержали экс-члена Сейма (парламента) страны депутата Рижской думы Алексея Росликова (партия "Стабильность!"). Ранее он выступил на русском языке в Сейме Латвии, за что был отстранен от заседания.

"Алексея снова задержали, другой информации пока нет!", - сообщила депутат Сейма Светана Чулкова ("Стабильность!") в Telegram-канале Росликова.

16 июня сообщалось о первом задержании Росликова. Тогда латвийский суд отпустил его под подписку о невыезде. "Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы", - прокомментировал задержание Росликов в своем Telegram-канале.

5 июня Росликов заявил: "Русский язык - наш язык!" в ходе рассмотрения в Сейме декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в Латвии "русификации". Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские. 9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в "оказании помощи РФ" и "разжигании национальной ненависти и вражды".