Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле Васильевского муниципального округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Мирная жительница прифронтового города Васильевка в Запорожской области погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения", - написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.