На юге Петербурга ликвидировали пожар в здании автосервиса

В ликвидации огня участвовали 30 человек и 6 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании автосервиса на юге Санкт-Петербурга, где огонь охватил 600 кв. м, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В здании автосервиса размером 20х30 м происходило горение по всей площади. В 23:40 [мск] пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о возгорании по адресу Пушкинский район, пос. Шушары, ул. Ленина, д. 1. поступила в 20:38 мск. С огнем боролись 30 человек личного состава, было задействовано 6 единиц техники.