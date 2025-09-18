Магнитуда сеймособытия составила 7,4

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Разрушений нет в результате землетрясения 19 сентября на Камчатке. Такую информацию сообщило правительство Камчатского края в Telegram-канале, ссылаясь на министра по ЧС региона Сергея Лебедева.

"Разрушений в результате землетрясения 19 сентября нет, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев", - говорится в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 18 сентября мск). Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой 6 баллов. Многие, несмотря на раннее утро, выбежали на улицы. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. По сообщению министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева, в устье реки Налычево зашла волна около 30 см. Афтершоковый процесс после подземного толчка продолжается.