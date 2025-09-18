Магнитуда подземных толчков составила от 4,2 до 5,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали свыше 30 афтершоков после землетрясения магнитудой 7,4 на Камчатке, произошедшего утром в пятницу, при этом 18 из них зафиксированы за последние два часа. Это следует из данных Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно информации, приведенной учеными, магнитуда подземных толчков, произошедших в период с 00:33 до 02:27 мск, составила от 4,2 до 5,8. Все они произошли в океане, эпицентр находился на глубине от 10,4 до 52,9 км.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). По уточненным данным ГУ МЧС по региону, подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений после землетрясения не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычево зашла волна около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.