Подземный толчок был в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Новый подземный толчок магнитудой 5,6 ощутили в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда: 5,6. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка) - 3 балла", - говорится в сообщении. Уточняется, что эпицентр находился в 101 километре от регионального центра на глубине 38,6 км.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.