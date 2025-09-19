Причиненный ущерб превышает 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Приморская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода 18 вагонов с углем с рельсов на перегоне Артем-Приморский 3 - Шкотово в Приморском крае 6 августа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной стало ненадлежащее содержание путей.

6 августа на перегоне Артем-Приморский 3 - Шкотово произошел сход с рельсов 18 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов.

"Сошедшие с пути вагоны имеют повреждения, причиненный ОАО "РЖД" ущерб превышает 1 млн рублей. Приморской транспортной прокуратурой по данному факту проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Установлено, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание путевого хозяйства Владивостокской дистанцией пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Уточняется, что РЖД не обеспечена оценка состояния элементов верхнего строения пути, не приняты меры по ограничению скоростного режима поездов, несмотря на неисправное состояние пути. Транспортный прокурор внес преставления руководителям региональных подразделений РЖД. В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Также Приморская транспортная прокуратура признала законным возбуждение Восточным МСУТ СК России уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба).