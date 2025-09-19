Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в Калининграде против гражданина РФ, он неоднократно переводил деньги украинским организациям, финансово поддерживающим ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

"УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. Он заключен под стражу.

Отмечается, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял неоднократные денежные переводы на счета украинских организаций, оказывающих финансовую поддержку ВСУ в деятельности против безопасности РФ.

"За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - уточняет ведомство.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению гражданином противоправной деятельности.