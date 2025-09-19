Активность на других вулканах снижается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке получил красный - наивысший код авиационной опасности, на фоне последних землетрясений, в то время как активность на других вулканах снижается. Об этом ТАСС сообщил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

"После подземного толчка 30 июля активность на нескольких вулканах сразу серьезно возросла, это связано с накопившейся у них энергией, которую летние сейсмотолчки "растрясли". К осени эту энергию они не накопили, так что усиления активности, вероятно, ожидать не стоит. Нарастает активность только на вулкане Шивелуч, ему мы присвоили "красный" код авиационной опасности. Это не всегда можно напрямую связать с землетрясениями - Шивелуч в принципе достаточно сложнопрогнозируемый вулкан, не поддающийся никакими законам. Но его активность растет сейчас, на фоне сейсмотолчков", - рассказал Чебров.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.