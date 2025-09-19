Суд учел положения законодательства о назначении наказания несовершеннолетним

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил несовершеннолетнего, который в апреле 2025 года в селе Тумкино Ульяновской области с особой жестокостью убил 13-летнюю девочку, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"На время следствия несовершеннолетний был изолирован от общества по ходатайству следователя. Приговором суда он осужден на 6 лет лишения свободы с учетом положений законодательства, регламентирующих назначение наказание несовершеннолетним", - отмечается в сообщении.

Следствие и суд установили, что в ночь с 3 на 4 апреля подросток пришел во двор дома, где проживала девочка, и несколько раз ударил ее по голове, шее и телу различными предметами, в том числе топором. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, после чего злоумышленник сбросил ее тело в погреб.