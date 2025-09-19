Подозреваемого заключили под стражу до 17 ноября

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии заключен под стражу по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он передал 3 млн рублей должностному лицу администрации Абзелиловского района за помощь в решении спора на право пользования земельным участком, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"По версии следствия, мужчина в июне 2023 года выступил посредником в передаче незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере - 3 млн рублей должностному лицу администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан за оказание содействия в рамках судебного разбирательства при решении спора о праве пользования земельным участком", - указано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По ходатайству следователя Октябрьским районным судом Уфы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 ноября.