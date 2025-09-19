Против трех жителей Челябинска завели дела о продаже данных об абонентах связи

По версии следствия, подозреваемые передавали сведения неустановленным пользователям Telegram и за это получали плату

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовные дела о торговле сведениями об абонентах оператора сотовой связи возбудили в Челябинске в отношении трех местных жителей по материалам управления ФСБ России по Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ совместно с полицейским главком региона задержаны трое жителей Челябинска. В отношении лиц возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 183 УК России (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, по версии следствия, три фигуранта передавали сведения об абонентах оператора сотовой связи неустановленным пользователям мессенджера Telegram и за это получали плату.