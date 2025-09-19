Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 100 беспилотников и более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Разумное, селам Никольское, Новая Деревня, Пуляевка и Ровенек совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых сбиты. В селе Никольское от удара по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница. Она продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. <...> В селе Новая Деревня поврежден частный дом", - написал глава региона.

В Белгороде после атаки беспилотников ВСУ 17 сентября за помощью обратилась еще одна сотрудница правительства региона. Ей оказана помощь, она проходит лечение амбулаторно.

Борисовский район атаковали два FPV-дрона, пострадала мирная жительница. Валуйский округ Вооруженные силы Украины атаковали с помощью восьми БПЛА и двух боеприпасов, повреждены два частных дома.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили четыре беспилотника, без последствий. Грайворонский округ атакован двумя БПЛА и двумя боеприпасами, поврежден частный дом. На населенные пункты Краснояружского района беспилотники сбросили 12 взрывных устройств, информация о последствиях уточняется.

Шебекинский округ атаковали с помощью 85 БПЛА и двух боеприпасов. "По городу Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено 2 снаряда и совершены атаки 85 дронов, 76 из которых подавлены и сбиты. <...> Сегодня рано утром в селе Архангельское повреждены 3 транспортных средства и 2 частных дома, в одном из которых разрушена кровля", - рассказал Гладков.