Виталий Козаченко получил 17 лет лишения свободы

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Васильевки в Запорожской области Виталия Козаченко к 17 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в УФСБ России по ЮВО.

"Южным окружным военным судом осужден житель г. Васильевки Запорожской области, гражданин России Виталий Козаченко, противоправная деятельность которого выявлена и пресечена управлением ФСБ России по Южному военному округу. <…> Решением суда Козаченко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, первые 4 из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный в составе группы лиц готовил теракт в отношении сотрудника полиции. "Теракт планировал совершить с применением ранее переданного сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины самодельного взрывного устройства, которое фигурант хранил в специально оборудованном тайнике", - заявили в силовом ведомстве. Сделать этого он не успел и был задержан сотрудниками УФСБ России по ЮВО.

Кроме того, по данным силовиков, Козаченко собрал и передал в спецслужбу Украины информацию о местах дислокации личного состава и техники подразделений Минобороны России в Запорожской области.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), вина Козаченко в совершении преступления полностью доказана", - сообщили в УФСБ.

Приговор в законную силу не вступил.