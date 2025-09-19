Следствие установило, что в период с 2016 по 2021 годы преступники похитили и легализовали имущество, общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военные следователи завершили расследование уголовного дела о хищении государственного имущественного комплекса Минобороны России на сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении арбитражных управляющих акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Алексея Асташкина и Максима Соловьева, бывших сотрудников управления проблемных активов акционерного общества "ГУОВ" Светланы Буниной и Николая Грачева, генерального директора ООО "Московская торговая компания" Алексея Тингаева, а также индивидуальных предпринимателей Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенных в результате совершения преступления", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2016-2020 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев при реализации процедуры банкротства ОАО "Возрождение" похитили имущественные комплексы в Московской области общей стоимостью свыше 130 млн рублей.

В 2019-2021 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев, Тингаев, Грачева и Потапова при реализации процедуры банкротства ОАО "Строительное управление Московского региона" похитили имущественные комплексы, расположенные в Москве и Балашихе Московской области, общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Кроме того, они путем организации фиктивных сделок о приобретении объектов недвижимости легализовали похищенное имущество.

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей. По ходатайству следствия суд избрал Асташкину, Грачеву, Потапову, Буниной и Соловьеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.