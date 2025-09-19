Есть угроза распространения огня на соседнее здание

САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Горение происходит на складе лакокрасочных материалов на площади 300 кв. м в Тольятти. Есть угроза распространения огня на соседнее здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В 13:21 (12:21 мск - прим. ТАСС) 19 сентября поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размерами 10 на 30 м по адресу: город Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв. м, есть угроза распространения на соседнее здание", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен повышенный ранг. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, погибших и пострадавших нет.