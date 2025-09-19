Прокуратура начала проверку после пожара на Урале

Ребенок получил сильные ожоги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после пожара в Дегтярске Свердловской области, в котором 10-летний ребенок получил термические ожоги на 87% тела. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"На момент возгорания дома находились двое несовершеннолетних детей. <...> Один ребенок успел выбежать. Пострадала девочка 2015 года рождения она доставлена в учреждение здравоохранения, где ей поставили предварительный диагноз - 87% поражения тела термическими ожогами", - говорится в сообщении.

Многодетная семья, в которой воспитываются дети, по первоначальным данным, на учете в профилактических органах не состояла. Следственное управление СК по Свердловской области также организовало процессуальную проверку. "Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы инцидента, родственники пострадавшей девочки. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.