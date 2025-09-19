Пострадавшие доставлены в больницу

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль наехал на женщину и шестилетнюю девочку в Слюдянке Иркутской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня около 14:30 (09:30 мск - прим. ТАСС) на 109-м километре федеральной трассы Р-258 "Байкал" в городе Слюдянке. По предварительной информации, водитель грузовой машины допустил наезд на женщину и 6-летнюю девочку, вышедшую на проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В критический момент видимость водителю ограничивали стоящие на встречной полосе транспортные средства", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу. Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.