Владимир Авилов и его заместитель Ирина Казакова обвиняются по делу о превышении должностных полномочий

ОРЕЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель запросил семь лет шесть месяцев лишения свободы экс-главе города Болхова Орловской области Владимиру Авилову и пять лет колонии - его заместителю Ирине Казаковой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств государственный обвинитель попросил суд признать подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления и назначить наказание в виде лишения свободы Авилову - на 7 лет 6 месяцев, Казаковой - на 5 лет, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти, на 2 года каждому", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, ущерб бюджету муниципалитета составил 11,6 млн рублей. Гособвинитель заявил иск о взыскании с подсудимых суммы причиненного ущерба. Болховский районный суд не завершил рассмотрение уголовного дела, по делу предстоит вынести приговор. Суд рассматривает уголовное дело и в отношении гендиректора компании-подрядчика, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года администрацией города Болхова был заключен муниципальный контракт с ООО "СБК-групп" на выполнение благоустройства парка "Болховкин луг" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на сумму не менее 66 млн рублей. По данным следствия, Авилов знал, что подрядчик провел не все работы и выполнил их из материалов ненадлежащего качества, однако он дал незаконные указания принять объект и ввести его в эксплуатацию. В декабре 2023 года был подписал акт приемки законченных работ, не соответствующих техническому заданию и проектно-сметной документации.