В ходе заседания решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым

КУРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Курска проводит предварительное слушание по уголовному делу экс-руководителей Корпорации развития Курской области. Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и Андрей Воловиков обвиняются в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.

"В Ленинском районном суде г. Курска проводится предварительное слушание по уголовному делу в отношении В. В. Лукина, Д. Ю. Спиридонова, И. В. Грабина и А. Н. Воловикова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ в хищении 152 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

В ходе заседания решается вопрос об избрании меры пресечения Лукину, Спиридонову, Грабину и Воловикову, добавили в пресс-службе.